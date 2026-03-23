Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Brand eines Mehrfamilienhauses

Heidekreis (ots)

22.03.2026 / Brand eines Mehrfamilienhauses

Schneverdingen: Am Sonntagnachmittag wurde gegen 15:30 Uhr der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Neuen Straße in Schneverdingen gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand bereits der Dachstuhl in Brand. Alle anwesenden Bewohner des Hauses konnten unverletzt evakuiert werden. Der geschätzte Brandschaden beläuft sich auf etwa 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache werden durch den Zentralen Kriminaldienst in Soltau geführt. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei unter 05191-93800 entgegen.

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