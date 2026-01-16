Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei stoppt berauschten Honda-Fahrer

Sömmerda (ots)

Gestern Abend (15.01.2026) stoppten Polizisten in Sömmerda einen berauschten Honda-Fahrer. Der 25-Jährige befuhr gegen 23:30 Uhr die Frohndorfer Straße, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Da ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Amphetamine ergab, musste er sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskräftigkeit muss der Mann mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro, sowie Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell