Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel - Werkzeuge von Baustelle entwendet Soltau - Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol

PI Heidekreis (ots)

Munster - Trunkenheitsfahrt

Am Freitagabend stellten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer eines angehaltenen PKW fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Dem 54-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bad Fallingbostel - Werkzeuge von Baustelle entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten unbekannte Täter gewaltsam in einen Neubau in der Gustaf-de-Laval-Straße. Von der Baustelle wurden diverse hochwertige Werkzeuge entwendet. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf einen Wert von mindestens 18.000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/972-0 zu melden.

Soltau - Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol

Am Freitagnachmittag kam es in Soltau in der Freudenthalstraße zu einem Verkehrsunfall. Der unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stehende 57-jährige Soltauer wollte über den Gehweg einem entgegenkommenden PKW ausweichen und streifte dabei einen parkenden PKW. Während der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 0,87 Promille. Ferner stellte sich heraus, dass der Verursacher seit 2017 nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

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