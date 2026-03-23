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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Kontrolle von Anhänger-Gespannen

Heidekreis (ots)

20.03.2026 / Kontrolle von Anhänger-Gespannen

Schneverdingen: Am vergangenen Freitag führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis in der Zeit von 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr im Zufahrtsbereich zum Entsorgungszentrum in Hillern eine stationäre Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt auf Anhänger-Gespanne durch.

Dabei wurden insgesamt 33 Gespanne kontrolliert. Die Verkehrsteilnehmenden zeigten sich durchweg verständnisvoll und begrüßten die Maßnahme.

Erfreulicherweise befanden sich alle überprüften Anhänger in einem verkehrssicheren Zustand. Die Ladungssicherung war in nahezu allen Fällen ordnungsgemäß - lediglich bei zwei der kontrollierten Gespanne wurden Mängel festgestellt.

Eine unzureichende Ladungssicherung oder andere Mängel am Anhänger können die Fahrstabilität von Gespannen erheblich beeinträchtigen. Dies kann unter anderem zu Schlingern, verlängerten Bremswegen oder zum Verlust der Ladung führen und dadurch gefährliche Situationen bis hin zu Verkehrsunfällen mit Personen- und Sachschäden verursachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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