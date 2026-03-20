PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw landet bei Verkehrsunfall im Bach

Haren (ots)

Gestern kam es gegen 13:20 Uhr auf der Röchlingstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Citroën die Röchlingstraße. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete in dem parallel zur Straße verlaufenden Bach. Im Fahrzeug befand sich außerdem eine 13-jährige Beifahrerin. Beide blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 12:19

    POL-EL: Lage - 91-jähriger Fahrer fährt gegen seine Hauswand

    Lage (ots) - Gestern kam es gegen 15:40 Uhr in der Straße "Im Goor" zu einem Verkehrsunfall auf privatem Grundstück. Ein 91-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Mercedes-Benz vorwärts auf seiner Einfahrt zu parken. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr er dabei frontal gegen die Hauswand seines Hauses. Die Hauswand war im Bereich der Nebeneingangstür erheblich beschädigt und die Tür war im unteren Bereich ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 12:19

    POL-EL: Freren - Garagenbrand durch Batteriespeicher einer Photovoltaikanlage

    Freren (ots) - Gestern kam es gegen 14:20 Uhr in der Straße "Im Winkel" zu einem Brand in einer Garage. Aus bislang ungeklärter Ursache begann der Batteriespeicher einer Photovoltaikanlage in der Garage zu qualmen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Flammenbildung, wodurch ein in der Garage abgestellter Porsche in Vollbrand geriet. Die beiden Bewohnerinnen, eine ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 12:11

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - Beteiligte gesucht

    Papenburg (ots) - Papenburg - Am gestrigen Tag kam es gegen 16:10 Uhr auf dem "Hauptkanal Rechts" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 16-jähriger Junge befuhr mit seinem Pedelec den Radweg der Russellstraße und beabsichtigte auf der Kreuzung den "Hauptkanal Rechts" zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine bislang unbekannte Radfahrerin den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren