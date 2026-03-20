Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw landet bei Verkehrsunfall im Bach

Haren (ots)

Gestern kam es gegen 13:20 Uhr auf der Röchlingstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Citroën die Röchlingstraße. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete in dem parallel zur Straße verlaufenden Bach. Im Fahrzeug befand sich außerdem eine 13-jährige Beifahrerin. Beide blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell