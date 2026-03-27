Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrug durch Schockanrufer; Einbruch in Bäckerei, Mit Schreckschusswaffe geschossen; Brand

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen am Stöfflerplatz, an der Einmündung Roßbergstraße / Lichtensteinstraße, im Stadtteil Gönningen ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 54-Jähriger gegen 7.40 Uhr mit seinem S-Pedelec auf der bevorrechtigten Lichtensteinstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Am Stöfflerplatz soll dann ein roter Porsche Cayman mit Reutlinger Kennzeichen ohne die Vorfahrtsregel zu beachten aus der Roßbergstraße in die Lichtensteinstraße eingefahren sein. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Radfahrer so stark abbremsen, dass er stürzte. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Lenker des Porsche, der den Unfall möglicherweise gar nicht mitbekommen haben könnte, fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei wurde erst geraume Zeit später informiert. Wie sich herausstellte wurde der 54-Jährige bei dem Sturz leicht verletzt, musste aber nach der Unfallaufnahme eine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Reutlingen (RT): Unachtsam die Türe geöffnet (Zeugenaufruf)

Die Missachtung der Rückschaupflicht ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den eine 71-Jährige am Donnerstagmorgen in der Storlachstraße verursacht hat. Die Frau hatte kurz vor neun Uhr mit ihrem Ford am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ohne sich ausreichend über den nachfolgenden Verkehr zu versichern, öffnete sie die Türe um auszusteigen. Ein 16-Jähriger, der zeitgleich an dem geparkten Ford vorbeifuhr hatte keinerlei Chancen mehr, zu reagieren, sodass er gegen die sich öffnende Türe krachte. Dabei stürzte er und prallte gegen den Hinterreifen eines entgegenkommenden Autos. Dessen Fahrer dürfte die Kollision mitbekommen haben, fuhr aber trotzdem ohne anzuhalten weiter. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes nachfolgend ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (cw)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen. Gegen 6.10 Uhr befuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer die Einsteinstraße und wollte anschließend nach links auf die Stuttgarter Straße in Richtung Rommelsbach abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem auf der Stuttgarter Straße fahrenden Ford Transit eines 59-Jährigen. Beide Fahrer wurden durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. (nf)

Dettingen / Teck (ES): Durch Schockanruf betrogen (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Ein Mann aus Dettingen ist im Laufe des Donnerstags von dreisten Kriminellen mit der Masche des sogenannten Schockanrufs um eine fünfstellige Summe Bargeld gebracht worden. In einem Telefonat gaukelte ein Unbekannter vor, die Tochter des Mannes habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch die Bezahlung einer Kaution vor einer Inhaftierung bewahrt werden. Der in Sorge versetzte Geschädigte schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab am Nachmittag an seiner Wohnanschrift an einen Komplizen des Anrufers mehrere Tausend Euro Bargeld. Später flog der Betrug auf. Der Abholer ist circa 45 Jahre alt und ungefähr 175 Zentimeter groß. Er ist von schlanker Statur, hat kurze braune Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke. Zeugen, die im Wohngebiet Guckenrain im Laufe des Donnerstagnachmittags verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. Die Polizei warnt außerdem: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Ostfildern (ES): Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in der Felix-Wankel-Straße in Nellingen ist am Donnerstagabend eingebrochen worden. Gegen 21.45 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem löste er einen Bewegungsmelder und die damit verbundene Alarmanlage aus. Nach derzeitigen Ermittlungen flüchtete der Täter infolgedessen ohne Beute. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Zu handfesten Streitigkeiten unter zwei 35 und 24 Jahre alten Bekannten ist es am Donnerstagabend in einem Auto auf dem Nord-West-Ring gekommen. Beide hatten sich gegen 19.40 Uhr wohl zu einer Aussprache getroffen, in deren Verlauf der 24-Jährige zu dem Älteren ins Auto gestiegen war. Im Fahrzeug eskalierte der Streit dann so, dass der 35-Jährige einen Schuss mit einer Schreckschusswaffe auf seinen Kontrahenten abgegeben und diesen verletzt haben soll. Dieser soll setzte sich mit Faustschlägen gegen den Älteren zu Wehr gesetzt haben und konnte ihm die Waffe abnehmen. Beide konnten in der Folge von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden und die Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Die Männer wurden nach einer ärztlichen Versorgung ihrer Blessuren und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sehen jetzt entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Ostfildern (ES): Kurz nicht aufgepasst

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung Hindenburgstraße/ Rinnenbachstraße geführt. Eine 41-Jährige wollte mit ihrer Mercedes V-Klasse von der Hindenburgstraße nach rechts in die Rinnenbachstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen verkehrsbedingt vor ihr wartenden VW UP! einer 68 Jahre alten Frau und fuhr dieser hinten auf. Die VW-Fahrerin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt ungefähr 4.500 Euro geschätzt. (hg)

Reichenbach (ES): Drei Autos beschädigt

Ein 38-jähriger Daimler-Benz-Fahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen einen größeren Schaden verursacht. Der Mann befuhr um kurz nach sieben Uhr den Ostweg in Fahrtrichtung Leintelstraße und musste wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts ausweichen. Hierbei übersah er, offenbar aufgrund der Sonneneinstrahlung, einen dort geparkten Dacia und kollidiert mit diesem, welcher durch den Aufprall auf einen weiteren Daimler-Benz geschoben wurde. Der 38-Jährige zog sich eine kleine Verletzung zu, die jedoch keiner weiteren medizinischen Behandlung bedurfte. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf ungefähr 14.000 Euro geschätzt. (ar)

Balingen (ZAK): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 463 verletzt worden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhren gegen 14.20 Uhr ein 55-jähriger Pedelec-Lenker und ein 60 Jahre alter Mercedes-Fahrer hintereinander die Bundesstraße von Balingen herkommend in Richtung Albstadt. Als der Autofahrer den zunächst am rechten Rand fahrenden Radler im Bereich der Straße Ziegelhütte / Doppelparkplätze überholen wollte, lenkte der 55-Jährige nach links, um in einen einmündenden Feldweg zu wechseln. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Mercedes, worauf der Radfahrer nach rechts abgewiesen wurde und stürzte. Ein Handzeichen zum Abbiegen hatte der Mann nach aktuellem Kenntnisstand nicht gegeben. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der 55-Jährige nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 463 nur einspurig befahrbar. (mr)

Meßstetten (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, an der Kreuzung Wildensteinstraße / Friedrich-Schiller-Straße ereignet hat. Eine 62 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Audi A3 auf der Wildensteinstraße und wollte an der Kreuzung in die Friedrich-Schiller-Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines mit seinem 1er BMW von rechts kommenden 26-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 19.000 Euro geschätzt. (hg)

Haigerloch (ZAK): Brand von Dämmplatten

Zum Brand an einer Garage in der Obertorstraße im Stadtteil Trillfingen sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmittag gerufen worden. Dort war gegen 13.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache vor und in einer Garage abgelegtes Baumaterial in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit 28 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Dämmplatten schnell ablöschen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit acht Einsatzkräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Außer den Dämmplatten wurde auch die Garage in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

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