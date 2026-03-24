Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Ernstfall mit forderndem Übungsszenario trainiert

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Aurich-Haxtum (ots)

Auf dem Gelände der Kreisvolkshochschule haben die Feuerwehren Haxtum und Aurich am Montagabend eine gemeinsame Einsatzübung durchgeführt. Die mehrköpfige Übungsleitung hatte sich hierfür ein anspruchsvolles Szenario einfallen lassen, welches die rund 45 involvierten Feuerwehrkräfte im Verlauf des Abends vor einige Herausforderungen stellen sollte. Simuliert wurde ein Brand in einem Schulungsraum des Gebäudekomplexes, durch den es zu einer erheblichen Rauchentwicklung innerhalb des Haupthauses gekommen sein sollte. Mehrere Personen galten als vermisst, zudem breitete sich das Feuer im zweiten Obergeschoss rasch aus und ergriff durch Funkenflug auch einen rückwärtigen Schuppentrakt.

Vorrückende Atemschutztrupps hatten zuallererst den Auftrag, die weitläufigen Korridore der Obergeschosse umfangreich abzusuchen und die Menschenrettung durchzuführen. Neben einigen Statisten waren auch Übungspuppen an verschiedenen Stellen positioniert worden, die es teilweise unter Nullsicht zu finden und retten galt. Im Außenbereich musste die Einsatzstelle derweil koordiniert errichtet werden, um den vorhandenen Platz gezielt mit den erforderlichen Fahrzeugen zu besetzen. Vor der Gebäudefront wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, über deren Rettungskorb im Übungsverlauf mehrere Personen in Sicherheit gebracht worden sind. Weitere Kräfte waren mit dem Aufbau einer Wasserversorgung betraut, wozu Schlauchleitungen über mehrere hundert Meter entlang der Oldersumer Straße verlegt werden mussten.

Rund eine Stunde dauerte die Einsatzübung an, ehe alle zu rettenden Personen aufgefunden und die fungierten Brandherde erfolgreich bekämpft worden waren. Im Nachgang der Aufräum- und Wiederaufbereitungsarbeiten versammelten sich alle Beteiligten im Feuerwehrhaus Haxtum, wo die Übungsbeobachter bei griffbereiter Bratwurst und Getränken eine kleine Nachbesprechung durchführten und den Ablauf in den verschiedenen Abschnitten resümierten. Ein großes Dankeschön galt abschließend allen engagierten Vorbereitenden und Teilnehmern sowie der Kreisvolkshochschule für die Möglichkeit zur Nutzung des Geländes, um den Ernstfall gezielt trainieren zu können.

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