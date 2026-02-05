PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Werkzeugdiebe nutzen Gunst der Stunde

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche / Mitte - Am Mittwoch, 04.02.2026, stahlen Unbekannte Werkzeuge aus einem Fahrzeug an der Kurze Straße und der Gunststraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Renault Trafic entwendeten unbekannte Täter gegen 10:00 Uhr eine Werkzeugtasche mit diversen Gegenständen, eine Inspektionskamera von Wöhler, eine Wärmebildkamera von Mileseey, ein Gasspürgerät von Trotec sowie ein Feuchtigkeitsmessgerät. Das Fahrzeug war an der Gunststraße, nahe der Sudbrackstraße, geparkt. Der Handwerker ließ den Transporter vermutlich unverschlossen zurück, als er kurzzeitig in ein Haus ging. Unbekannte Täter nutzten offenbar dieses kleine Zeitfenster für ihren Diebstahl.

Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Makita-Winkelschleifer mit zwei Akkus von der Ladefläche eines GaLa-Bau-Transporters. Das Fahrzeug war an der Kurze Straße, im Bereich zwischen der Bökenkampstraße und der Jöllenbecker Straße, geparkt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten oder zu verdächtigen Fahr-zeugen und Personen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

