FW-AUR: Verschlossene Tür zügig geöffnet

Aurich-Extum (ots) - Für eine stärkere Rauchentwicklung hat am Donnerstagnachmittag das Abbrennen von Strauchgut auf einem Grundstück im Heuweg gesorgt. Ein Passant war auf den verqualmten Straßenzug aufmerksam geworden, hatte die Ursache aber nicht erkennen können und daraufhin den Notruf gewählt. Angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr Walle entdeckten den Ursprung des Rauches dann schnell in einem als Brenntonne ...

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