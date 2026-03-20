FW-AUR: Verschlossene Tür zügig geöffnet
Aurich-Walle (ots)
Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde die Feuerwehr Walle am Donnerstagabend in den Wallster Loog alarmiert. Nachbarn sorgten sich dort um einen Anwohner, den sie seit Längerem nicht mehr gesehen hatten. Innerhalb weniger Minuten hatten die Feuerwehrleute den Sanitätern einen schadfreien Zugang in die Räumlichkeiten verschafft. Der Einsatz konnte daraufhin beendet werden.
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