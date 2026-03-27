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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Brandserie in Reichenbach - vier tatverdächtige Jugendliche identifiziert - Reichenbach (ES)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 21.01.2025 / 14.46 Uhr, abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5953919

Im Zuge von akribischen und zeitintensiven Ermittlungen zu einer Brandserie in Reichenbach, die von November 2023 bis Januar 2025 angedauert hatte, ist es der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen nun gelungen, vier jugendliche Tatverdächtige zu identifizieren.

Wie bereits berichtet, wurden bei den Vorfällen unter anderem Mülleimer, Hecken, Altkleidercontainer und auch Gartenhütten in Brand gesetzt. Bei einem Brand einer Gartenhütte im Bereich der Neuwiesenstraße im Dezember 2024 entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Durch die nachfolgende Öffentlichkeitsfahndung mithilfe von Aufnahmen einer Überwachungskamera, akribische Tatortarbeit und Zeugenhinweise konnten nunmehr vier Jugendliche, die zwischenzeitlich 15 und 16 Jahre alt sind, ermittelt werden.

Wie viele der über 30 Fälle mit einem Gesamtsachschaden von mehr als 200.000 Euro auf das Konto der vier Tatverdächtigen gehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die vier jugendlichen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Esslingen befinden sich bis zu einer möglichen Anklageerhebung auf freiem Fuß.

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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