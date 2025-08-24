PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter und berauschter Fahrzeugführer

Anhausen (ots)

Am 23.08.2025 gegen 11:50 Uhr ist der Polizeiinspektion Straßenhaus gemeldet worden, dass auf einem Feldweg bei Anhausen ein VW Golf geparkt steht. Im Fahrzeug befände sich eine männliche Person, welche alkoholisiert sei. Die Beamten konnten wenig später den 22-jährigen Fahrzeughalter im PKW antreffen. Bei diesem wurden eine leichte Alkoholisierung sowie eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Die Durchsuchung des Fahrzeuges führte zum Auffinden von Methamphetamin. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und es sind mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

