Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angriff mit Reizstoffpistole +++ Täter leistet Widerstand bei Festnahme +++ Festnahme in der Wellritzstraße

Wiesbaden (ots)

1. Angriff mit Reizstoffpistole,

Mainz-Kastel, Kreuzung Otto-Suhr-Ring / Steinern Straße / Uthmannstraße,

Donnerstag, 19.03.2026, 18:20 Uhr

(ck) Am frühen Donnerstagabend kam es Mainz-Kastel im Kreuzungsbereich des Otto-Suhr-Rings, der Steinern Straße und Uthmannstraße zu einem Angriff mit einer Reizstoffpistole durch zwei unbekannte Täter. Der 43-jährige sei hierbei gegen 18:20 Uhr von einem der Angreifer festgehalten worden, während der andere Täter ihm zwei Mal ins Gesicht geschossen habe. Der Geschädigte wurde dadurch verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Die Täter seien anschließend zu Fuß in Richtung Kostheim geflüchtet. Der erste Täter wurde als etwa 21 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, von sportlich dünner Statur, einem "südlichen Erscheinungsbild" und schwarzen gegelten Haaren mit Seitenscheitel beschrieben. Zur Bekleidung konnte nur eine schwarze Weste genannt werden. Der zweite Täter sei mit einer schwarzen Jacke und Hose bekleidet gewesen. Er habe einen rosafarbenen E-Scooter der Marke "Voi" dabeigehabt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Täter leistet Widerstand bei Festnahme,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Dotzheimer Straße,

Freitag, 20.03.2026, 02:44 Uhr,

(ck) In der Nacht zum Freitag verschaffte sich eine männliche Person im Rheingauviertel in der Dotzheimer Straße gewaltsam Zutritt in ein Kosmetikgeschäft. Dies hörte, um 02:44 Uhr, ein Zeuge und informierte die Polizei. Eintreffende Streifen konnten die Person in der Nähe des Geschäfts versteckt auffinden und festnehmen. Im Rahmen der Festnahme leistete der 46- jährige Mann Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, wodurch der Festgenommene und die eingesetzten Polizisten verletzt worden sind. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. Festnahme in der Wellritzstraße,

Wiesbaden, Wellritzstraße,

Donnerstag, 19.03.2026, 17:15 Uhr,

(ck) Am späten Donnerstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr wurde in Wiesbaden in der Wellritzstraße ein 37- Jähriger Mann festgenommen. Zuvor war es durch den 37-jährigen in einer Wohnung in der Emser Straße zu einer Körperverletzung gekommen. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Mann, welcher zwischenzeitlich die Wohnung verlassen hatte, im Bereich der Wellritzstraße antreffen. Auf Grund des Verhaltens und der fehlenden Kooperation des Mannes kam es bei der Festnahme zum Einsatz von mehreren Funkstreifen. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung aufgenommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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