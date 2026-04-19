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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst
Verkehrsunfall mit Trunkenheit in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 18.04.2026 gegen 18:20 Uhr befuhr eine 56-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Pkw die Straße Im Delmegrund in Delmenhorst in Rtg. Adelheider Straße. Dabei stieß sie gegen einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde der geparkte Pkw auf einen weiteren geparkten Pkw aufgeschoben. An allen drei beteiligten Pkw entstand Sachschaden. Bei der späteren Unfallaufnahme wurde durch die aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft bei der Unfallverursacherin festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Gegen die 56-jährige Delmenhorsterin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol eingeleitet. Im weiteren Verlauf wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Tim Möller, Polizeihauptkommissar
-Dienstschichtleiter-
Telefon: 04221/1559-116
E-Mail: dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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