Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg, Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am 17.04.2026 gegen 12:45 Uhr wurde an der Landesstraße zwischen Wildeshausen und Harpstedt im Bereich Mahlstedt kurz nach dem Ortsausgang Wildeshausen in einer Seitenstraße ein roter Ford C-Max mit "BOR"-Kennzeichen festgestellt. Neben dem Pkw im Grünstreifen lag der 35jährige Halter des Pkw aus Borken, der unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,26 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der Halter zuvor auch den Pkw unter Alkoholeinfluss geführt haben dürfte, so dass eine Blutprobe genommen wurde. Zudem befinden sich an der rechten Fahrzeugseite frische Unfallschäden, die bislang keinem Unfall zugeordnet werden konnten. Zeugen, denen der Pkw zuvor aufgefallen war, oder beobachtet haben, wie der Pkw an der Örtlichkeit abgestellt wurden, mögen sich bei der Polizei in Wildeshausen unter der Tel. Nr. 04431-9410 melden.

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