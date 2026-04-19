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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg, Pkw-Aufbrüche in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

In Wardenburg ist es in der Zeit vom 17.04.2026, 16:30 Uhr bis 18.04.2026, 13:00 Uhr zu drei Aufbrüchen von Pkw in den Straßen Birkenstraße, Oldenburger Straße und Friedrichstraße gekommen. Die Tat in der Oldenburger Straße kann jedoch auf die Zeit von 06:00 - 09:00 Uhr am Samstag eingegrenzt werden. In allen Fällen wurden Seitenscheiben zerstört, um ins Innere zu gelangen. Zielrichtung war Bargeld, dass in geringen Mengen entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Wardenburg unter der Tel. Nr. 04407-716350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Tim Möller, Polizeihauptkommissar
-Dienstschichtleiter-
Telefon: 04221/1559-116
E-Mail: dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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