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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in privater Sauna

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 19. April 2026, gegen 17:00 Uhr kam es zum Brand in einer privaten Sauna im Rückertweg in Delmenhorst.

Eine Yogamatte, welche sich auf dem Saunaofen befand, geriet in Brand und verursachte ein Feuer in der Sauna des Privathauses.

Die 86- und 87-jährigen bewohnenden Personen des Hauses bemerkten das Feuer und alarmierten die Feuerwehr.

Mit insgesamt 33 Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr Delmenhorst wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht, sodass ein Übergreifen des Brandes auf das Haus verhindert werden konnte.

Ein Rettungswagen wurde vorsorglich mit zum Brandort entsendet, glücklicherweise wurde aber niemand verletzt.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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