PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines E-Bikes am Heidkruger Bahnhof +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein angeschlossenes E-Bike am Fahrradport des Heidkruger Bahnhofes an der Bremer Straße in Delmenhorst wurde in der Zeit von Samstag, 18. April 2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 19. April 2026, 08:00 Uhr, von bislang unbekannten Personen entwendet.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 7.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 10:33

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg, Brand in Sporthalle in Hundsmühlen

    Delmenhorst (ots) - Am 18.04.2026 um 17:13 Uhr ist es zu einem Brand an der Sporthalle in der Diedrich-Dannemann-Straße in Hundsmühlen gekommen. Bei Abflammarbeiten von Unkraut gerät eine vor der Hauswand liegende Sportmatte in Brand. Der Brand greift auf die Hauswand über, wodurch ein geringer Gebäudeschaden entsteht. Das Feuer wird durch die freiwillige ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 10:30

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg, Pkw-Aufbrüche in Wardenburg

    Delmenhorst (ots) - In Wardenburg ist es in der Zeit vom 17.04.2026, 16:30 Uhr bis 18.04.2026, 13:00 Uhr zu drei Aufbrüchen von Pkw in den Straßen Birkenstraße, Oldenburger Straße und Friedrichstraße gekommen. Die Tat in der Oldenburger Straße kann jedoch auf die Zeit von 06:00 - 09:00 Uhr am Samstag eingegrenzt werden. In allen Fällen wurden Seitenscheiben zerstört, um ins Innere zu gelangen. Zielrichtung war ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 10:27

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg, Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht in Harpstedt

    Delmenhorst (ots) - Am 17.04.2026 gegen 12:45 Uhr wurde an der Landesstraße zwischen Wildeshausen und Harpstedt im Bereich Mahlstedt kurz nach dem Ortsausgang Wildeshausen in einer Seitenstraße ein roter Ford C-Max mit "BOR"-Kennzeichen festgestellt. Neben dem Pkw im Grünstreifen lag der 35jährige Halter des Pkw aus Borken, der unter deutlichem Alkoholeinfluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren