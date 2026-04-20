Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines E-Bikes am Heidkruger Bahnhof +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein angeschlossenes E-Bike am Fahrradport des Heidkruger Bahnhofes an der Bremer Straße in Delmenhorst wurde in der Zeit von Samstag, 18. April 2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 19. April 2026, 08:00 Uhr, von bislang unbekannten Personen entwendet.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 7.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

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