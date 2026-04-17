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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfallflucht am Campus Wechloy - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag kam es auf dem Parkplatz am Campus Wechloy an der Carl-von-Ossietzky-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren gegen einen weißen Renault und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich das Unfallauto, ohne Angaben zu hinterlassen.

Die Tatzeit liegt zwischen 08:30 Uhr und 15:30 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(444825)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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