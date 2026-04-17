Polizei Bochum

POL-BO: Raub einer Halskette zum Nachteil einer 84-jährigen Wittenerin - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Nach einem Raub auf eine 84-jährige Fußgängerin am Mittwoch, 15. April, auf der Wittener Straße 5 in Witten-Herbede, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 12.30 Uhr befand sich die Geschädigte (84, aus Witten) auf dem Gehweg der Wittener Straße, als neben ihr ein weißes Fahrzeug hielt. Von der Rückbank ist dann eine Frau ausgestiegen und auf die Seniorin zugelaufen. Sie griff ihr unvermittelt an den Hals und entriss ihre Halskette. Die Tatverdächtige stieg zurück in den Pkw, welcher daraufhin flüchtete.

Die Frau soll schwarze lange Haare haben und "vornehm" gekleidet gewesen sein. Auf dem Fahrer- und Beifahrersitz des weißen Fahrzeugs saßen zwei Männer.

Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter 0234 909-4212 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

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