Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Polizeibeamter - Seniorin händigt Bargeld aus

Bochum (ots)

Erneut ist eine Bochumer Seniorin (66) von einem falschen Polizeibeamten um ihr Bargeld gebracht worden.

Am Mittwoch, 15. April, meldete sich der falsche Polizeibeamte telefonisch bei der Seniorin und berichtete von einem Verkehrsunfall unter Beteiligung ihrer Tochter. In diesem Zusammenhang forderte er die Herausgabe von Bargeld.

Kurze Zeit später übergab die Bochumerin einen hohen vierstelligen Betrag an eine bislang unbekannte Person an ihrer Haustür im Bereich Melschedeweg.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 35 Jahre - Ca. 1,75m - Rundes Gesicht - Braune kurze Haare - Beiges T-Shirt - Jeans

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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