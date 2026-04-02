FW Stuttgart: PKW-Brand droht auf Gebäude überzugreifen
Stuttgart (ots)
- Vollbrand eines PKW - Brand im Innenhof droht auf weiteren PKW überzugreifen
Am heutigen Donnerstag kam es um die Mittagszeit zum Brand eines PKW, im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Stuttgarter Westen. Ein weiterer Pkw sowie mehrere Mülltonnen wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung bestand darüber hinaus die Gefahr des Übergreifens auf das benachbarte Haus.
Der Brand wurde mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei Löschrohren gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung und somit weiterer Schaden verhindert werden. Bereits 15 Minuten nach Notrufeingang konnte Feuer aus gemeldet und die Maßnahmen der Feuerwehr beendet werden. Angrenzende Wohnungen wurden anschließend auf eine mögliche Verrauchung kontrolliert, dies war nicht der Fall.
Einsatzkräfte
Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Löschzug, Gerätewagen-Hygiene
Rettungsdienst: ein Rettungswagen
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