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Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: PKW-Brand droht auf Gebäude überzugreifen

FW Stuttgart: PKW-Brand droht auf Gebäude überzugreifen
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Stuttgart (ots)

   - Vollbrand eines PKW
   - Brand im Innenhof droht auf weiteren PKW überzugreifen

Am heutigen Donnerstag kam es um die Mittagszeit zum Brand eines PKW, im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Stuttgarter Westen. Ein weiterer Pkw sowie mehrere Mülltonnen wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung bestand darüber hinaus die Gefahr des Übergreifens auf das benachbarte Haus.

Der Brand wurde mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei Löschrohren gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung und somit weiterer Schaden verhindert werden. Bereits 15 Minuten nach Notrufeingang konnte Feuer aus gemeldet und die Maßnahmen der Feuerwehr beendet werden. Angrenzende Wohnungen wurden anschließend auf eine mögliche Verrauchung kontrolliert, dies war nicht der Fall.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Löschzug, Gerätewagen-Hygiene

Rettungsdienst: ein Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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