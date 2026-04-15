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Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Telefontechniker bringen Seniorin (90) um ihren Schmuck

Herne (ots)

Unter dem Vorwand Kabelanschlüsse überprüfen zu müssen, verschafften sich zwei Männer Zutritt zur Wohnung einer 90-jährigen Hernerin und entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 14. April, gegen 15.30 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür der Geschädigten in der Lutherstraße in Herne. Zwei Männer stellten sich als Mitarbeiter eines Telefonanbieters vor und behaupteten Kabelanschlüsse überprüfen zu müssen. Die Seniorin gewährte den Unbekannten Zutritt in ihre Wohnung. Während einer der Männer sie im Wohnzimmer ablenkte, durchsuchte der andere Täter das Schlafzimmer. Nachdem sie die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die Hernerin den Diebstahl von Schmuck fest.

Die beiden werden wie folgt beschrieben: Sie sollen circa 35-40 Jahre alt sein, beide bekleidet mit einem schwarzen Blouson und schwarzer Hose. Während der eine als ca. 185 cm groß und schlank beschrieben wurde, soll der andere Tatverdächtige eher 170 cm groß, dick sein und anthrazitfarbene Strickhandschuhe getragen haben.

Wer hat verdächtige Personen in der Lutherstraße gesehen? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 zu melden.

Wir können nicht oft genug warnen: Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. Im Zweifel wählen Sie immer den Polizeinotruf 110! Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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