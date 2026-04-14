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Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl in Handyladen - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Bochum (ots)

Erst entwendeten zwei Männer Mobiltelefone aus einem Handyladen im Ruhrpark, dann versteckten sie sich auf der Flucht in einem Gebüsch. Alles endete für die beiden mit einer Festnahme.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend, 13. April, gegen 19.30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen haben ein 23-jähriger und ein 20-jähriger Tatverdächtiger Mobiltelefone aus einem Handygeschäft entwendet und sind daraufhin geflüchtet. Ein 39-jähriger Mitarbeiter nahm fußläufig die Verfolgung der beiden auf. Die Tatbeute ließen sie fallen und konnten vorerst entkommen. Polizeikräfte fahndeten im Nahbereich und haben sie - dank aufmerksamer Spaziergänger - in einem Gebüsch an den Werner Teichen gestellt. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um rumänische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Ermittlungen hat das zuständige Kriminalkommissariat aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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