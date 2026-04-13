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Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Kfz-Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Nach einem Raub mit Schusswaffe auf eine Kfz-Werkstatt an der Wiescherstraße 18 in Herne am Montagmorgen, 13. April, sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 7 Uhr zwei unbekannte Männer die Kfz-Werkstatt und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von dem 40-jährigen Inhaber. Im Anschluss flüchteten die beiden in unbekannte Richtung.

Einer der Täter wird als 180cm groß, 100kg schwer und bekleidet mit einer dunklen Jacke und dunklen Hose beschrieben. Zudem hatte der Mann einen anthrazitfarbenen Schlauchschal ins Gesicht gezogen.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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