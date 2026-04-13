Polizei Bochum

POL-BO: Nach Wohnungseinbruch - Drei Tatverdächtige festgenommen

Bochum (ots)

Schneller Fahndungserfolg: Nach einem Wohnungseinbruch am Sonntag, 12. April, in Bochum-Querenburg haben Polizeibeamte drei Tatverdächtige (24, 29 und 34; aus Berlin) vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Kenntnissen verschafften sich die drei Männer gegen 11.50 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der Schattbachstraße und lösten dabei die Alarmanlage aus. Durch den Alarm wurden Zeugen auf den Einbruch aufmerksam und beobachteten die Flucht der Tatverdächtigen mit einem Pkw, der im Nahbereich geparkt war.

Mehrere Zeugen nahmen die Verfolgung auf und alarmierten dabei die Polizei. Kurze Zeit später konnten Einsatzkräfte das flüchtige Fahrzeug auf der Autobahn stoppen und die drei Einbrecher vorläufig festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.

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