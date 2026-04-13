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Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl auf Bochumer Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Auf dem Bochumer Hauptfriedhof sind mehrere Rosensträucher entwendet worden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Der Diebstahl wurde am Mittwoch, 9. April, festgestellt. Bislang unbekannte Täter hatten im Zeitraum zwischen Dienstag, 7. April (10 Uhr), und Donnerstag, 9. April (12 Uhr) etwa 40 Rosenstöcke aus einer bepflanzten Fläche des Friedhofs am Freigrafendamm ausgegraben und entwendet.

Das Bochumer Kriminalkommissariat (KK 32) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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