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Polizei Bochum

POL-BO: Kennzeichen gestohlen - Verfolgung durch das Ruhrgebiet

Witten, Essen, Oberhausen (ots)

In der Nacht von Montag, 13., auf Dienstag, 14. April, kam es zu einer Verfolgungsfahrt, die von Witten bis nach Oberhausen führte.

Gegen 1.45 Uhr beobachteten Einsatzkräfte der Polizeiwache Witten zwei Pkw, welche mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße Am Schichtmeister befuhren. Augenscheinlich lieferten die beiden Fahrzeugführer sich ein Kraftfahrzeugrennen. Trotz Anhaltezeichen durch die Polizei setzten die Fahrzeugführer ihre Fahrt fort.

Aufgrund des Fahrverhaltens nahmen die Einsatzkräfte unmittelbar die Verfolgung auf. Diese führte zunächst über innerstädtische Straßen und im weiteren Verlauf über die Autobahn (A448, A40, A52) in Richtung Essenener Stadtgebiet. Während der Fahrt wurde aus einem der Fahrzeuge heraus ein Feuerlöscher auf die Autobahn entleert. Noch während der Verfolgung wurde festgestellt, dass die an den Fahrzeugen angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren.

Vom Stadtgebiet Essen aus flüchtete ein Fahrzeug über innerstädtische Straßen in Richtung Oberhausen, wobei an der Altendorfer Straße ein unbeteiligter geparkter Pkw beschädigt wurde. In Oberhausen verloren die eingesetzten Kräfte den Sichtkontakt zu dem flüchtigen Pkw.

Der Wagen wurde im weiteren Verlauf durch Beamte der Polizei Oberhausen verlassen auf einem Feldweg aufgefunden und sichergestellt.

Das andere Fahrzeuge, ein dunkler Pkw der Marke "Mazda", ist derzeit noch flüchtig. Zu den Fahrern liegt derzeit keine Beschreibung vor.

Für die Maßnahmen wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Während der Verfolgungsfahrt wurde auch ein Streifenwagen beschädigt; verletzt wurde niemand.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5261 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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