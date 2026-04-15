Polizei Bochum

POL-BO: Auf frischer Tat ertappt - Polizei nimmt Kabeldieb fest

Bochum (ots)

In der Nacht von Dienstag, 14., auf Mittwoch, 15. April, wurde ein Mann (40) dabei erwischt, wie er Kabel entwendete.

Gegen 0.45 Uhr erhielt die Polizei durch einen Zeugen den Hinweis auf einen Kabeldieb in einem leerstehenden Gebäude an der Hauptstraße in Bochum-Langendreer.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie den 40-Jährigen, der ohne festen Wohnsitz ist, in dem Gebäude antreffen. Bei dem Tatverdächtigen wurde diverses Diebesgut in Form von Kupferkabeln aufgefunden.

Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und einer Polizeiwache zugeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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