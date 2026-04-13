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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gullydeckel gegen Schaufensterscheibe geworfen

Siegburg (ots)

Am Freitagmorgen (10. April) kam es an einer Parfümerie an der Straße "Am Brauhof" in Siegburg zu einer Sachbeschädigung. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe angetroffen werden.

Gegen 08:45 Uhr informierte ein Zeuge die Einsatzleitstelle der Polizei Rhein-Sieg-Kreis über eine verdächtige Person. Nach Angaben des Melders habe ein Mann einen Gullydeckel gegen die Schaufensterscheibe einer Parfümerie geworfen. Die Glasscheibe wurde hierbei beschädigt, ging jedoch nicht zu Bruch. Nun sei der Mann in Richtung Kaiserstraße weggegangen.

Mehrere Streifenwagen wurden zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten mehrere Kratzer an der Schaufensterscheibe fest.

Im Rahmen der Fahndung konnte wenig später eine männliche Person angetroffen werden, auf die die zuvor übermittelte Personenbeschreibung zutraf. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Mann aus Düren. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab der Mann an, lediglich spazieren gegangen zu sein. Weitere Angaben zum Tatvorwurf machte er nicht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige entlassen.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Zusammenhang mit der Tat weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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