PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern - Zwei Schwerverletzte

Sankt Augustin (ots)

Am Sonntagmittag (12. April) kam es auf dem Siegtalradweg im Bereich der Siegstraße in Sankt Augustin zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer schwer verletzt wurden.

Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Sankt Augustin mit seinem Rennrad den Siegtalradweg aus Richtung Troisdorf kommend in Fahrtrichtung Sankt Augustin. Zeitgleich war ein 40-jähriger Mann aus Hennef, ebenfalls mit einem Rennrad, auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Am Fahrbahnrand hielt sich zudem ein weiterer Radfahrer auf. Dieser hatte nach eigenen Angaben angehalten, um sich auf seinem Handy nach dem weiteren Fahrtweg zu informieren.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 40-Jährige an dem stehenden Radfahrer vorbei und kollidierte dabei frontal mit dem entgegenkommenden 60-Jährigen. Beide Rennradfahrer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die Verletzten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Rennrädern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen den 40-jährigen Beteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 09:58

    POL-SU: Ladendiebe im Drogeriemarkt

    Siegburg (ots) - Am Donnerstag (09. April) wurde die Siegburger Polizei zweimal zum Drogeriemarkt an der Holzgasse gerufen, weil Ladendiebe in der Parfumabteilung zugeschlagen hatten. Um 14.45 Uhr meldete der Ladendetektiv, er habe zwei Frauen beim Stehlen beobachtet und verfolge sie nun zu Fuß. An der Zeithstraße trafen die alarmierten Polizisten ein und nahmen die 37- und 38-jährigen Frauen fest. Sie hatten ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:53

    POL-SU: Einbrecher stiehlt Angelruten

    hennef (ots) - Zwischen dem 02. und 09. April stahl ein Einbrecher mehrere Angelruten aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus an der Westerwaldstraße in Hennef-Uckerath. Der Mieter entdeckte mittags, dass jemand das Schloss seines Kellerabteils aufgebrochen hatte. Die Taschen mit den Angelruten, Keschern und weiterem Zubehör waren leer. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:53

    POL-SU: Mieter überrascht Einbrecherinnen

    Siegburg (ots) - Am Donnerstag (09. April) klingelte es gegen 12.30 Uhr an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Grimmelsgasse in Siegburg. Der Mieter der Obergeschosswohnung hatte sich hingelegt und brauchte einen Moment, um zur Tür zu gelangen. Da er keinen Besuch erwartete, schaute er durch den Türspion. Vor der Tür sah er zwei unbekannte Frauen, etwa 160 bis 170 cm groß, die am Türschloss hantierten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren