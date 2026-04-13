Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern - Zwei Schwerverletzte

Sankt Augustin (ots)

Am Sonntagmittag (12. April) kam es auf dem Siegtalradweg im Bereich der Siegstraße in Sankt Augustin zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer schwer verletzt wurden.

Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Sankt Augustin mit seinem Rennrad den Siegtalradweg aus Richtung Troisdorf kommend in Fahrtrichtung Sankt Augustin. Zeitgleich war ein 40-jähriger Mann aus Hennef, ebenfalls mit einem Rennrad, auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Am Fahrbahnrand hielt sich zudem ein weiterer Radfahrer auf. Dieser hatte nach eigenen Angaben angehalten, um sich auf seinem Handy nach dem weiteren Fahrtweg zu informieren.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 40-Jährige an dem stehenden Radfahrer vorbei und kollidierte dabei frontal mit dem entgegenkommenden 60-Jährigen. Beide Rennradfahrer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die Verletzten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Rennrädern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen den 40-jährigen Beteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

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