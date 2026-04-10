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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mieter überrascht Einbrecherinnen

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (09. April) klingelte es gegen 12.30 Uhr an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Grimmelsgasse in Siegburg. Der Mieter der Obergeschosswohnung hatte sich hingelegt und brauchte einen Moment, um zur Tür zu gelangen. Da er keinen Besuch erwartete, schaute er durch den Türspion. Vor der Tür sah er zwei unbekannte Frauen, etwa 160 bis 170 cm groß, die am Türschloss hantierten. Der Mann öffnete die Tür abrupt und überraschte die Frauen. Die etwa 18 bis 25 Jahre alten Frauen flohen durch das Treppenhaus in unbekannte Richtung. Am Türrahmen waren frische Hebelmarken zu erkennen.

Die Frauen waren dunkelhaarig und trugen einen grauen Hoody, eine graue Jogginghose und eine schwarze Lederjacke sowie einen blauen Pullover mit weißer Aufschrift "Adidas" und eine graue Jogginghose.

Wer kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizei unter 02241 541-3121. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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