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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebe im Drogeriemarkt

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (09. April) wurde die Siegburger Polizei zweimal zum Drogeriemarkt an der Holzgasse gerufen, weil Ladendiebe in der Parfumabteilung zugeschlagen hatten.

Um 14.45 Uhr meldete der Ladendetektiv, er habe zwei Frauen beim Stehlen beobachtet und verfolge sie nun zu Fuß. An der Zeithstraße trafen die alarmierten Polizisten ein und nahmen die 37- und 38-jährigen Frauen fest. Sie hatten Parfumflakons im Wert von über tausend Euro in ihren Daunenjacken versteckt.

Die beiden Frauen sind bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt, und es besteht der Verdacht, dass sie gewerbsmäßig stehlen. Heute werden sie einem Haftrichter vorgeführt, der über eine Untersuchungshaft entscheidet.

Um 19.00 Uhr ereignete sich ein weiterer Parfumdiebstahl im Drogeriemarkt. Ein 29-jähriger Mann hatte Flakons im Wert von fast 800 Euro eingesteckt. Der Ladendetektiv hielt den Verdächtigen noch vor dem Geschäft auf. Der Mann wies sich gegenüber der Polizei mit einem rumänischen Reisepass aus, der sich als vermutlich gefälscht erwies. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Die Ermittler prüfen aktuell seine Identität und führen ihn anschließend ebenfalls einem Haftrichter vor. Auch bei ihm besteht der Verdacht der Gewerbsmäßigkeit. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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