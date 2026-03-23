Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Rollerfahrer

Lörzweiler (ots)

Am 21.03.2026 um 13.37 Uhr ereignete sich in Lörzweiler an der Kreuzung der Bahnhof- bzw. Rheinstraße (K34) und der Mainzer Straße (K46) ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller. Der 81-jährige Motorroller befuhr hierbei die K34 aus Richtung Nackenheim kommend in Richtung Mommenheim. Der 43-jährige PKW-Fahrer wollte von der Mainzer Straße auf die K34 in Richtung Nackenheim abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des Motorrollerfahrers. Es kam zu einer leichten Kollision beider Fahrzeuge, die zum Sturz des Motorrollerfahrers führte. Dieser war vor Ort ansprechbar und machte auf die eingesetzten Beamten sowie den hinzugezogenen Rettungsdienst einen leicht verletzten Eindruck. Der Motorrollerfahrer ist jedoch am frühen Morgen des 23.03.2026 in einem Krankenhaus an inneren Verletzungen verstorben. Die Polizeiinspektion Oppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Unfallgutachter wurde bereits beauftragt.

Weiterhin bittet die Polizei Oppenheim direkte Unfallzeugen, die noch nicht namentlich bekannt sind, sich auf der Dienststelle zu melden. Insbesondere wird hier auf ein Fahrzeug hingewiesen, dass sich direkt hinter dem PKW befunden haben soll und eventuell das Unfallgeschehen wahrgenommen haben könnte.

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