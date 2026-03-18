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Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Presseaufruf nach Unfall mit Flucht zwischen Pkw und Radfahrerin in Bodenheim

Oppenheim (ots)

Am Montag, den 16.03.2026 gegen 16:15 Uhr fährt die 13- jährige Bodenheimerin mit ihrem Fahrrad zunächst die Seurreallee in Richtung Kreisverkehr / L431. Nachdem diese den Radweg verlässt, um im weiteren Verlauf auf der Straße in den Kreisverkehr einzufahren, nähert sich aus Richtung Mz-Laubenheim auch ein roter Kastenwagen dem Kreisverkehr und fährt hinter ihr ebenfalls in diesen ein. Hierbei touchiert der Pkw die Radfahrerin am hinteren Reifen, so dass diese mit ihrem Vorderrad gegen den Bordstein fährt, aber ein Sturz gerade so verhindern kann. Der männliche Fahrzeugführer bemerkt die Kollision, fährt aber weiter und entfernt sich über die Laubenheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Die Radfahrerin verletzt sich leicht und am Fahrrad entsteht Sachschaden.

Gibt es Zeugen der Vorfalls? Wer kann weitere Hinweise zu dem roten Pkw geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 - 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

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