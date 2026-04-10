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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stiehlt Angelruten

hennef (ots)

Zwischen dem 02. und 09. April stahl ein Einbrecher mehrere Angelruten aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus an der Westerwaldstraße in Hennef-Uckerath. Der Mieter entdeckte mittags, dass jemand das Schloss seines Kellerabteils aufgebrochen hatte. Die Taschen mit den Angelruten, Keschern und weiterem Zubehör waren leer. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3521 bei der Polizei zu melden. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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