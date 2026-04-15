Polizei Bochum

POL-BO: Mit hohem Tempo durch Herne: Autofahrer (18) verursacht Unfall

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall nach einem mutmaßlichem verbotenen Einzelrennen am Dienstag, 14. April, ist ein Autofahrer (18) leicht verletzt worden. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

Gegen 11 Uhr wurden Polizeibeamte zur Kurhausstraße in Herne gerufen. Dort war ein Pkw verunfallt, welcher zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Herner Stadtgebiet unterwegs gewesen war. Laut Angaben mehrerer Zeugen führte der Fahrer des Wagens (18, aus Herne) dabei gefährliche Fahrmanöver, unter anderem Driftmanöver, durch.

Im weiteren Verlauf verlor der Herner die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einer Bordsteinkante. Anschließend prallte er gegen einen geparkten Pkw, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres Auto geschoben wurde.

Bei dem Unfall ist der 18-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Seine beiden Mitfahrer (17, aus Herne und 18, aus Gelsenkirchen) blieben unverletzt.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten das Auto sowie den Führerschein des Herners.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

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