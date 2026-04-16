Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall: Alkoholisierter Radfahrer (54) wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 15. April ist ein 54-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Der 54-jährige Bochumer fuhr mit seinem Fahrrad auf der Essener Straße von Bochum in Richtung Wattenscheid. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte er in Höhe der Hausnummer 4 mit der offenen Autotür eines auf dem Parkstreifen geparkten PKW und zog sich infolgedessen schwere Verletzungen zu. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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