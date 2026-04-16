Polizei Bochum

POL-BO: Nach Ladendiebstahl - Vier Tatverdächtige gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Montagnachmittag, 13. April, in der Stadtgalerie in Witten bittet die Polizei um Hinweise.

Die Tat ereignete sich zwischen 15.40 Uhr und 16.10 Uhr an der Hammerstraße 9-11. Nach bisherigem Stand betrat ein bislang Unbekannter das Geschäft einer schwedischen Modekette und lenkte einen Mitarbeiter im ersten Obergeschoss ab. Währenddessen betraten drei weitere Männer nacheinander den Laden und füllten ihre mitgeführten großen Taschen mit zahlreichen Kleidungsstücken aus dem Geschäft. Anschließend flüchteten sie über den rückwärtigen Ausgang über die Poststraße.

Die vier Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger: 25-30 Jahre alt, weißes Basecap, schwarze Jacke, blaue Jeans, helle Schuhe. 2. Tatverdächtiger: 35-40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, schwarze Jacke, dunkle Jeans, schwarze Schuhe. 3. Tatverdächtiger: 25-35 Jahre alt, schwarze Haare, Bart, dunkle Jacke, rot gestreiftes Oberteil, blaue Jeans. 4. Tatverdächtiger: ca. 25 Jahre alt, dunkles Basecap, blonde Haare, grüne Jacke, dunkle Jeans, schwarze Schuhe.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu den Personen machen? Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

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