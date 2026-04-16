PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Nach Ladendiebstahl - Vier Tatverdächtige gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Montagnachmittag, 13. April, in der Stadtgalerie in Witten bittet die Polizei um Hinweise.

Die Tat ereignete sich zwischen 15.40 Uhr und 16.10 Uhr an der Hammerstraße 9-11. Nach bisherigem Stand betrat ein bislang Unbekannter das Geschäft einer schwedischen Modekette und lenkte einen Mitarbeiter im ersten Obergeschoss ab. Währenddessen betraten drei weitere Männer nacheinander den Laden und füllten ihre mitgeführten großen Taschen mit zahlreichen Kleidungsstücken aus dem Geschäft. Anschließend flüchteten sie über den rückwärtigen Ausgang über die Poststraße.

Die vier Männer werden wie folgt beschrieben:

   1. Tatverdächtiger: 25-30 Jahre alt, weißes Basecap, schwarze 
      Jacke, blaue Jeans, helle Schuhe.
   2. Tatverdächtiger: 35-40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, schwarze 
      Jacke, dunkle Jeans, schwarze Schuhe.
   3. Tatverdächtiger: 25-35 Jahre alt, schwarze Haare, Bart, dunkle 
      Jacke, rot gestreiftes Oberteil, blaue Jeans.
   4. Tatverdächtiger: ca. 25 Jahre alt, dunkles Basecap, blonde 
      Haare, grüne Jacke, dunkle Jeans, schwarze Schuhe.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu den Personen machen? Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 09:01

    POL-BO: Falscher Polizeibeamter - Seniorin händigt Bargeld aus

    Bochum (ots) - Erneut ist eine Bochumer Seniorin (66) von einem falschen Polizeibeamten um ihr Bargeld gebracht worden. Am Mittwoch, 15. April, meldete sich der falsche Polizeibeamte telefonisch bei der Seniorin und berichtete von einem Verkehrsunfall unter Beteiligung ihrer Tochter. In diesem Zusammenhang forderte er die Herausgabe von Bargeld. Kurze Zeit später übergab die Bochumerin einen hohen vierstelligen Betrag ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 08:15

    POL-BO: Verkehrsunfall: Alkoholisierter Radfahrer (54) wird schwer verletzt

    Bochum (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 15. April ist ein 54-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der 54-jährige Bochumer fuhr mit seinem Fahrrad auf der Essener Straße von Bochum in Richtung Wattenscheid. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte er in Höhe der Hausnummer 4 mit der offenen Autotür eines auf dem Parkstreifen geparkten ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 11:34

    POL-BO: Mit hohem Tempo durch Herne: Autofahrer (18) verursacht Unfall

    Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall nach einem mutmaßlichem verbotenen Einzelrennen am Dienstag, 14. April, ist ein Autofahrer (18) leicht verletzt worden. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Gegen 11 Uhr wurden Polizeibeamte zur Kurhausstraße in Herne gerufen. Dort war ein Pkw verunfallt, welcher zuvor mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren