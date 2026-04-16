Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall in Rastede - Motorradfahrer schwer verletzt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Gemeinde Rastede zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Piaggio-Motorrad die Wilhelmshavener Straße aus Bekhausen kommend in Fahrtrichtung Rastede.

Vor ihm befand sich ein 21-jähriger Autofahrer mit einem Hyundai, der im Bereich eines Geschäfts verkehrsbedingt abbremsen musste.

Der 62-jährige Kradfahrer erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Infolge des Zusammenstoßes geriet der Motorradfahrer in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Skoda einer 30-jährigen Frau.

Durch den Unfall erlitt der 62-Jährige schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.(437774)

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