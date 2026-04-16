Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 12. April, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 13:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ammerländer Heerstraße im Bereich der Autobahn.

Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Die Täter entkamen unerkannt und erbeuteten Schmuck sowie eine Geldkassette.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden.(437252)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell