Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Baucontainer - Hochwertige Geräte entwendet

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 02. April, bis zum heutigen frühen Morgen kam es zu einem Einbruch in mehrere Baucontainer im Bereich der Alexanderstraße / Siebenbürger Straße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Containern und entwendeten daraus hochwertiges Werkzeug sowie Baugeräte. Der entstandene Schaden dürfte im hohen vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden.(424217)

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