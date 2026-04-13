Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es im Bereich der Dreiberger-Straße / Am Denkmal in Bad Zwischenahn zu einem schweren Verkehrsunfall. Drei Personen wurde hierbei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 71-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Radweg der Dreiberger-Straße und beabsichtigte, die Kreuzung Am Denkmal geradeaus zu queren. Dabei missachtete sie die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 19-jährige Fahrerin eines Kawasaki Kraftrades.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelec und dem Motorrad. Durch den Unfall wurden die 71-jährige Radfahrerin, die 19-jährige Motorradfahrerin sowie eine 29-jährige Mitfahrerin schwer verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der betroffene Bereich vollständig gesperrt werden.

Ein besonderer Dank gilt den Ersthelfern vor Ort, die sich vorbildlich um die Verletzten gekümmert haben.(422764)

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