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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Reifen löst sich auf Autobahn

Oldenburg (ots)

Am Samstagmorgen kam es um 07:00 Uhr auf der A29 zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Um 07:00 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau aus dem Landkreis Cloppenburg mit ihrem Fiat die A29 in Richtung Ahlhorn. Zwischen dem Oldenburger Ostkreuz und der Abfahrt Sandkrug löste sich unvermittelt das linke Vorderrad bei voller Fahrt. Der Pkw sackte ab. Die Fahrerin behielt jedoch die Kontrolle und konnte ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der Reifen rollte weiter in eine beginnende Baustelle.

Der Fiat wurde im vorderen linken Bereich nicht unerheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Es stellte sich heraus, dass an dem Fiat erst kürzlich die Reifen gewechselt wurden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nach einem Reifenwechsel unbedingt eine Kontrolle, insbesondere durch Nachziehen der Radmuttern, durchgeführt werden sollte. (418521)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK BAB Oldenburg
Telefon: +49(0)4402-933 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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