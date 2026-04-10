Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ladendiebstahl in der Innenstadt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Oldenburg (ots)

Nachdem es am Mittwochabend zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Oldenburger Innenstadt gekommen war, konnten noch im Nahbereich zwei Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten am Mittwoch ein 29-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau gegen 17:25 Uhr die Drogerie und begaben sich in die Parfümabteilung. Dort steckten sie mindestens zwei Parfums in eine mitgeführte Tasche und verließen anschließend unmittelbar das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Beim Verlassen des Marktes löste die Warensicherungsanlage aus.

Eine Mitarbeiterin sprach die beiden Tatverdächtigen noch an, diese konnten jedoch zunächst flüchten. Die Mitarbeiterin verständigte umgehend die Polizei und gab den Beamten eine Personenbeschreibung durch.

Die eingesetzten Kräfte leiteten sofort eine Fahndung in der Innenstadt nach den beiden ein. Hierbei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der sich auf einem Rückflug befand und über der Oldenburger Innenstadt aufhielt. Durch die Besatzung des Hubschraubers konnten die Tatverdächtigen anhand der übermittelten Beschreibung erkannt werden.

Aufgrund dieses Hinweises suchten Einsatzkräfte den Bereich der Schlosshöfe auf und trafen dort die beiden beschriebenen Personen an.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden neben den zuvor entwendeten Parfüms weitere mutmaßliche Diebesgüter aufgefunden, darunter Kopfhörer, ein Smartphone sowie alkoholische Getränke. Diese Gegenstände konnten teilweise bereits anderen Diebestaten zugeordnet werden.

Aufgrund der Vorgehensweise der beiden Tatverdächtigen und der polizeilichen Erkenntnisse leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Ladendiebstahls ein.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt und der Mann und die Frau vorläufig festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen wurden am gestrigen Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Oldenburg vorgeführt werden, der die Untersuchungshaft anordnete.

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