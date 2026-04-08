Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Auffahrunfall mit drei verletzten Personen in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 14:20 Uhr auf der Feldlinie zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein Dacia einer 33-jährigen Fahrzeugführerin sowie ein VW eines 52-jährigen Fahrzeugführers die Feldlinie in Richtung Oldenburger Straße und hielten unmittelbar vor dieser an einer roten Ampel an. Eine nachfolgende 55-jährige Fahrerin eines BMW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den bereits stehenden Dacia auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den davor stehenden VW geschoben.

Bei dem Unfall wurden alle drei beteiligten Personen leicht verletzt.

Der BMW sowie der Dacia wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Gegen die 55-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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