Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf Supermarktparkplatz

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bloherfelder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Renault beschädigt wurde. Der Unfallverursacher stand zudem unter Alkoholeinfluss.

Gegen 15:30 Uhr rangierte ein 59-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel auf dem Parkplatz eines Supermarktes und stieß dabei gegen einen geparkten Renault.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die hinzugerufene Polizei stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 59-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von nahezu 1 Promille.

Daraufhin wurde eine Blutprobe bei dem Oldenburger entnommen. entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Opel-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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