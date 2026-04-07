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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein in Apen festgestellt

Oldenburg (ots)

Am frühen Ostermontag erhielt die Polizei Westerstede einen Hinweis auf einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer, der die Leerer Straße befuhr.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das betreffende Fahrzeug, ein Hyundai, gegen 07:00 Uhr im Bereich Apen angetroffen und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-jährige Fahrzeugführer aus Apen erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sich derzeit noch in der Fahrschulausbildung befindet.

Gegen den 19-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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