FW-EN: PKW verunfallt auf Autobahn
Sprockhövel (ots)
Am Mittwoch verunfallte ein PKW auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal gegen 12.10 Uhr. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit der Mittelleitplanke. Die Feuerwehr Sprockhövel klemmte an dem verunfallten Fahrzeug die Batterie ab. Von der Fahrbahn wurden Trümmerteile beseitigt. Während des Einsatzes war die Autobahn kurzzeitig für den Verkehr gesperrt. Einsatzende war gegen 13.15 Uhr.
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