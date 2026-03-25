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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW verunfallt auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch verunfallte ein PKW auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal gegen 12.10 Uhr. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit der Mittelleitplanke. Die Feuerwehr Sprockhövel klemmte an dem verunfallten Fahrzeug die Batterie ab. Von der Fahrbahn wurden Trümmerteile beseitigt. Während des Einsatzes war die Autobahn kurzzeitig für den Verkehr gesperrt. Einsatzende war gegen 13.15 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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