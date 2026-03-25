FW-EN: PKW verunfallt auf Autobahn

Sprockhövel (ots) - Die Feuerwehr Sprockhövel rückte am Freitag gegen 13.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 43 aus. Dort war ein PKW verunfallt. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die zwei Insassen das Fahrzeug bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Beide blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr und nahm ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel auf. Einsatzende war gegen 14.45 ...

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