FW-EN: Unterholz brennt in Niedersprockhövel
Sprockhövel (ots)
Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 17:30 Uhr zu einem Brand an der Uhlenbruchstraße gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte brennendes Unterholz fest: Ein hohler Baumstamm qualmte noch, nachdem ein Anwohner bereits Löschmaßnahmen mit einem Wassereimer unternommen hatte. Die Brandbekämpfung am Stamm- und Wurzelbereich wurde mit einem C-Rohr durch die Feuerwehr fortgesetzt und die Umgebung anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.
Der Einsatz endete nach rund 45 Minuten. Ausgerückt waren 22 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit fünf Fahrzeugen.
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