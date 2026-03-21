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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Unfall auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel rückte am Freitag gegen 13.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 43 aus. Dort war ein PKW verunfallt. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die zwei Insassen das Fahrzeug bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Beide blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr und nahm ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel auf. Einsatzende war gegen 14.45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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